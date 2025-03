Queen of Katwe : votre film de dimanche après-midi

FILM – Dimanche 23 mars à 13 h 05, après-midi en famille avec le film « Queen of Katwe »

Réalisateur Mira NAIR, avec David OYELOWO | Lupita NYONG’O | Nikita

WALIGWA

Dans un bidonville de Kampala, en Ouganda, Phiona Mutesi, une jeune fille issue d’un milieu très défavorisé, découvre le jeu d’échecs grâce à Robert Katende, un ancien footballeur devenu missionnaire et entraîneur bénévole. Malgré son manque d’éducation, Phiona montre rapidement un talent exceptionnel pour ce jeu de stratégie et parvient à participer au Championnat Mondial d’Echecs. Son parcours, semé d’obstacles et de doutes, devient une source d’inspiration pour sa communauté et bien au-delà, prouvant que le talent et la détermination peuvent transcender les origines sociales.

Le film, basé sur une histoire vraie, célèbre le pouvoir du courage et de l’éducation à transformer des vies.

Queen of Katwe

Dimanche 23 mars à 13 h 05