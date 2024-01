100% FENUA – Mercredi 10 janvier à 19 h 20, TNTV vous propose un nouvel épisode de la série documentaire « Polynésie : le pouvoir des plantes ».

Le Tiare Tahiti est bien connu pour son image d’emblème du Fenua, et pour son odeur envoutante. C’est également l’une des plantes les plus utilisées dans le rā’au Tahiti. Mais cet arbuste est-il réellement né en Polynésie française ? Le botaniste Jean-François Butaud nous en dit plus.

Bleu Lagon Productions

Polynésie le pouvoir des plantes

Mercredi 10 janvier à 19 h 20