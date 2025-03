100% FENUA – Mercredi 26 mars à 19 h 20, TNTV vous propose un nouvel épisode de la série documentaire « Polynésie : le pouvoir des plantes ».

Le Kava, plante mythique des îles du Pacifique, est bien plus qu’une simple boisson. Célébré depuis plus de 3 000 ans, il incarne un lien profond entre les hommes et les dieux, apportant calme et clarté d’esprit. Ce documentaire explore l’histoire et la culture du Kava, depuis ses origines rituelles jusqu’aux défis modernes de sa culture en Polynésie.

Avec des experts comme Eric, cultivateur passionné, et Sunny Walker, maître spirituel, nous découvrons les secrets de cette plante, de sa culture complexe à son rôle central dans les rituels spirituels.

Bleu Lagon Productions

Polynésie le pouvoir des plantes – Le Kava, entre mythe et réalité !

Mercredi 26 mars à 19 h 20