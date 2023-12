Polynésie, le pouvoir des plantes : le curcuma ou re’a Tahiti

100% FENUA – Jeudi 14 décembre à 19 h 20, TNTV vous propose un nouvel épisode de la série documentaire « Polynésie : le pouvoir des plantes ».

Dans ce nouveau numéro de la série documentaire « Polynésie, le pouvoir des plantes » nous nous intéresserons au curcuma aussi connu sous le nom de re’a Tahiti, une plante présente en Polynésie depuis plus de 1000 ans. Nos différents intervenants nous expliqueront l’histoire de cette plante, ils nous parleront de sa culture et bien sûr nous découvrirons les différentes utilisations et les multiples vertus de cette plante appréciée des Polynésiens.

