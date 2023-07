Phénomène : votre film du jeudi soir

FILM – Jeudi 13 juillet à 19 h 20, soirée cinéma sur TNTV avec John Travolta et le film Phénomène



Avec John Travolta, Kyra Sedgwick, Forest Whitaker

George Malley est le garagiste ordinaire d’une petite ville ordinaire des Etats-Unis aux habitants ordinaires. Mais le soir de son trente-septième anniversaire, cet homme à l’existence paisible est pris d’un appetit insatiable de connaissance et se découvre des pouvoirs et des facultés intellectuelles insoupçonnés. Il se lance dans d’ingénieuses expériences scientifiques. Ce qui provoque méfiance et incompréhension autour de lui. Seule Lace, une jeune femme qui s’est récemment installée dans la ville avec ses deux enfants, semble accepter cette métamorphose.