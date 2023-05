Pékin Express : qui remportera la finale ?

DIVERTISSEMENT – Vendredi 12 mai à 19 h 30, direction Rio de Janeiro au Brésil pour la dernière étape de cette saison.

Pour la grande finale, la course sera formée de trois sprints intermédiaires pendant lesquels les deux équipes tenteront de gagner un maximum d’argent. C’est la fameuse règle du « time is money » : la première équipe arrivée déclenchera une balise qui, chaque seconde, fera perdre 10 euros à la deuxième équipe. Et c’est dans une ambiance apocalyptique que la finale va démarrer à Rio de Janeiro ! Une tempête tropicale s’abat sur le pays et c’est sous une pluie battante que les candidats vont vivre leur première course qui les emmènera sur les plages mythiques de Rio de Janeiro pour une épreuve de beach volley, sport emblématique de la ville ! Leurs nerfs seront ensuite mis à rude épreuve avec le classique « jeu de dominos », qui a déjà donné lieu à des crises mythiques dans l’histoire de Pékin Express ! À ce stade de la compétition, les deux équipes finalistes ne se feront plus de cadeaux et se livreront une lutte acharnée lors du sprint final ! Quelle équipe aura la chance de remporter le titre si convoité de gagnant de la saison 17 de Pékin Express ?

21:25 Pékin express : itinéraire bis

Dernière étape pour Tarik et Ahmed : les deux aventuriers vont relever les deux derniers défis de leur aventure dans la majestueuse ville de Rio de Janeiro ! Pour leur première mission, les cousins farceurs se rendent au mythique escalier Selarón pour effectuer une mission au rythme des percussions de la samba ! Pour leur seconde mission, ils vont s’exercer à une partie de football les yeux bandés, les lacets attachés et uniquement guidés par les instructions de chacun ! Enfin, après avoir survolé Rio en hélicoptère, Tarik et Ahmed retrouveront Stéphane Rotenberg sur le lieu du plateau final pour assister à l’arrivée des binômes finalistes. Un moment intense pour ces deux participants qui s’étaient arrêtés aux portes de la finale en saison 15.

Pékin Express : le choix secret

Vendredi 12 mai à 19 h 30