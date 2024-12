DIVERTISSEMENT – Samedi 14 décembreà 19 h 20, suivez le 1er épisode de la saison all stars de Pékin Express, l’épopée des Maharadjas.

Pékin Express fait son retour pour une saison All Stars intitulée « L’épopée des Maharadjas ». Cette saison marque le retour de 7 binômes de candidats, ayant marqué les précédentes saisons, qui sillonneront le Rajasthan, en Inde, pour tenter de décrocher leur première victoire ou conserver leur titre. Parmi eux, des binômes tels que Hoang et Quyen, les frères et soeurs de la saison 5, Fabrice et Briac, les inséparables de la saison 12, ou encore Christophe et Claire, les Nordistes vainqueurs de la saison 14, ambitionnent d’aller plus loin.

21 h 30 : Débrief express, retour sur la course

Tous les samedi à partir de 19h20