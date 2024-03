Pékin Express : la nouvelle saison, jeudi à 19h20

DIVERTISSEMENT – Jeudi 21 mars à 19 h 20, retrouvez Stéphane Rotenberg pour le lancement des aventures de Pékin Express en Asie du Sud-Est.

8 binômes de candidats vont prendre le départ de la 18e saison de Pékin Express pour un voyage spectaculaire en Asie du Sud-Est sur les traces du tigre d’or ! Pour cette nouvelle route, Stéphane Rotenberg et les candidats vont découvrir l’Indonésie avec un départ à Bali, d’incroyables volcans sur l’île de Java, la Malaisie avec ses plages paradisiaques et sa trépidante capitale Kuala Lumpur, et le Vietnam de la baie d’Along jusqu’à la grande finale à Hanoï !

Pour cette première étape, les 8 binômes vont découvrir l’Indonésie et plus particulièrement l’envoûtante et mystérieuse île de Bali !

21h20 Débrief express, retour sur la course

Des candidats de la nouvelle saison et des binômes emblématiques réagissent aux séquences fortes de l’étape diffusée en prime. 5 binômes sont invités à Paris dans l’appartement Pékin express pour visionner le prime. Dans ce premier épisode, retour en détail sur la course en radeau sur le lac Batur, la première nuit chez les locaux sur l’île de Bali et l’arrivée d’une grande nouveauté dans la compétition : le drapeau blanc !

Fou rire, émotion, moment cocasse et de séquences inédites sont au programme.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or

Tous les jeudis à partir de 19h20