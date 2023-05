Pékin Express : 9e étape au Brésil

DIVERTISSEMENT – Vendredi 5 mai à 19 h 30, pour cette 9e étape de l’aventure, les équipes vont découvrir le Brésil !

Pour la 9e étape, les cousins farceurs vont se rendre à Sao Paulo, la plus grande ville d’Amérique du Sud, pour une mission ambitieuse : réaliser la plus grande chenille de samba du Brésil ! Puis ils découvriront la ville côtière de Santos pour y gravir un escalier de plus de 400 marches et déballer des cadeaux tous plus absurdes les uns que les autres ! Enfin, c’est sur une plage de la ville qu’ils devront résoudre une énigme d’envergure grâce à leur talent d’artistes mais aussi de joueurs de pétéca, un sport traditionnel brésilien.

21:15 Pékin express : itinéraire bis

Les cousins farceurs sont maintenant au Brésil, 3e et dernier pays de la course. Pour cette étape, ils vont devoir affronter les vagues de la plage de Campeche, à la nage et en paddle, pour réaliser une chasse au trésor inédite. Puis ils se transformeront en barman pour réaliser les meilleurs cocktails de Florianópolis et régaler les surfeurs ! Les deux compères achèveront cette étape par un magnifique voyage en train, chargés d’une dizaine de valises dont ils devront mémoriser le contenu, parfois saugrenu et en portugais s’il vous plaît !

Pékin Express : le choix secret

Vendredi 5 mai à 19 h 30