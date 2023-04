Pékin Express : 7e étape

DIVERTISSEMENT – Vendredi 21 avril à 19 h 30, suivez la 7e étape de Pékin Express.

Pour cette 7e étape, les équipes vont découvrir la région des missions jésuites du Paraguay, avec les superbes ruines de Jesús de Tavarangue, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Une nouvelle règle va faire son apparition : la voiture magique ! Aux candidats d’être vigilants et de surveiller le tracker de cette voiture, qui apparaîtra sur une tablette pendant quelques secondes lors de la course. S’ils arrivent à monter dedans, la voiture magique les emmènera directement à l’arrivée et les classera premiers un sacré coup de pouce sur des routes sauvages et peu fréquentées ! Le fameux quizz express fera son grand retour, rythmant la course au grès des bonnes et mauvaises réponses de chaque équipe ! Dernière étape au Paraguay ! Quel binôme sera éliminé aux portes du Brésil ?

21:20 Pékin express : itinéraire bis

Pour cette 7e et dernière étape au Paraguay, Étienne, le médecin cannois, est encore l’invité très spécial qui accompagne Tarik et Ahmed dans leurs aventures. Le trio de choc va devoir affronter des Guaranis dans une épreuve qui mêle sarbacane et tir à la corde. Puis ils découvriront les incroyables chutes d’Iguazú où ils réaliseront une cascade de défis avec des locaux. Ils termineront l’étape à la frontière avec le Brésil par un contrôle douanier pas comme les autres !

Pékin Express : le choix secret

Vendredi 21 avril à 19 h 30