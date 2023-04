Pékin Express : 6e étape

DIVERTISSEMENT – Vendredi 14 avril à 19 h 30, suivez la 6e étape de Pékin Express.

Pour cette 6e étape, les candidats disputeront 3 courses autour de la capitale paraguayenne d’Asuncion. La terrible règle des « Intouchables » fera son grand retour, offrant ainsi aux candidats un fabuleux avantage stratégique pour la compétition ! Les binômes immunisés, et donc intouchables, devront faire des choix entre les équipes. Et ce ne sera pas toujours facile de prendre des décisions sans se mettre d’autres binômes à dos ! L’aventure débutera avec une mission impressionnante : un terrible saut pendulaire à plus de 20 mètres de hauteur ! Entre candidats en pleurs et dépassement de soi, cette épreuve révèlera les personnalités de chacun ! À travers les 3 courses, les binômes découvriront les environs et les lieux emblématiques de la capitale paraguayenne, comme le grand marché d’Asuncion. Mais les équipes devront aussi faire face à des épreuves désormais classiques dans Pékin Express, comme celle dans le mythique stade d’Asuncion, se confrontant à l’un des gardiens phare du football paraguayen ! Humour et sensations garantis ! Dans une étape où la compétition fait rage, quel binôme sera éliminé ?

21:25 Pékin express : itinéraire bis

Petite surprise pour cette 6e étape : Étienne, le médecin cannois de la saison 15, rejoint Tarik et Ahmed ! C’est lui qui devra faire du stop, trouver une habitation et aura un rôle prépondérant dans les épreuves. Nos 3 compères ainsi réunis vont vivre une étape haute en couleur dans la capitale paraguayenne : un blind test sur un pédalo, une mission peinture avec un Étienne artiste-peintre porté tel un prince égyptien, et une dégustation de sauce piquante qui éprouvera la résistance des papilles de notre trio de choc !

Pékin Express : le choix secret

Vendredi 14 avril à 19 h 30