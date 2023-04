Pékin Express : 5e étape

DIVERTISSEMENT – Vendredi 7 avril à 20 h 00 après l’émission « Quel Président pour le fenua ? », suivez la 5e étape de Pékin Express.

Pour cette 5e étape de l’aventure, les équipes vont découvrir un pays peu connu d’Amérique du Sud : le Paraguay ! Pour leur première soirée, le Paraguay va offrir aux candidats des rencontres éclectiques et des moments mémorables ! Et dès le départ de la course, une grande surprise va attendre les binômes avec le retour d’un ancien candidat de la saison 15 de Pékin Express : Étienne, le médecin cannois qui formait, avec Vanessa, le binôme d’inconnus ! S’il s’était fait remarquer par son caractère pas toujours facile, il est de retour dans cette 17e saison avec un rôle taillé sur mesure ! Attention fous rire garanti ! En fin d’étape, la nouvelle règle du choix secret viendra une fois de plus faire le jeu des alliances et déterminera quel binôme devra défendre sa place face au dernier arrivé du classement. Mais qui sera le binôme éliminé ?

22:00 Pékin express : itinéraire bis

Tarik et Ahmed sont maintenant au Paraguay où ils vont devoir traverser en tyrolienne une canopée pour résoudre un rébus mimé. Puis c’est à Asuncion qu’une épreuve de dégustation un peu spéciale va leur donner de l’estomac à retordre. Ils terminent l’étape à Lolita en jouant les fermiers aux gros bras pour pousser une meule de foin de plus de 300kg !

Pékin Express : le choix secret

