Pékin Express : 3e étape, l’équipe surprise

DIVERTISSEMENT – Vendredi 24 mars à 19 h 30, un binôme de candidats, frais et reposés, fera une entrée fracassante dans la compétition.

Cette toute nouvelle équipe viendra redistribuer les cartes, mettant à mal les alliances et minant le moral d’équipes déjà usées par la compétition. Si elle va rapidement devenir la cible des autres binômes, l’équipe surprise n’aura qu’un seul objectif : se classer première, espérant ainsi ne pas être exposée au choix secret lors du duel final ! Puis, la dernière ligne droite de la course sera rythmée par le retour du fameux drapeau noir, qui fera monter la compétition d’un cran ! En fin d’étape, la nouvelle règle du choix secret viendra une fois de plus faire le jeu des alliances et déterminera quel binôme devra défendre sa place face au dernier arrivé du classement. Quel binôme sera éliminé ? L’équipe surprise arrivera-t-elle à sauver sa peau ?

21:20 Pékin express : itinéraire bis

Pour cette 3e étape en Bolivie, les cousins farceurs devront partir de Tupiza pour réaliser un trek dans le mythique far west bolivien, à deux sur un seul vélo, chargés comme des mules. Puis ils se rendront à Potosi, dans la ville la plus haute du monde, pour une épreuve de danse traditionnelle, en costume folklorique Tinku. Ils termineront l’étape avec une mission mime à vous faire rugir de plaisir !

Pékin Express : le choix secret

Vendredi 24 mars à 19 h 30