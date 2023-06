Partenariat CGTN-Français/TNTV : une visibilité auprès de 30 millions d’abonnés

Le partenariat entre Tahiti Nui Television (TNTV) et la chaîne de télévision internationale chinoise francophone, CGTN existant depuis 2016 se renforce. A l’occasion de la 76e Journée internationale olympique le 23 juin, la chaîne chinoise a diffusé une émission spéciale d’une demi-heure intitulée « À l’esprit olympique » avec la participation de TNTV. De quoi relayer la qualification de Kauli Vaast et Vahine Fierro au JO de surf 2024 sur le vaste réseau de la chaîne internationale. Soit plus 30 millions d’abonnés. Cette participation éditoriale représente une belle opportunité de visibilité pour la Polynésie dans la mesure où leur chaine de télévision officielle couvre 72 pays et régions du monde.

L’intégralité de l’émission spéciale (30 minutes) est disponible via ce lien