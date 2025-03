Panda, saison 2 : votre série du lundi !

SÉRIE – Lundi 24 mars à 19 h 20, retrouvez Julien Doré alias Panda dans la saison 2 de votre série policière française.



Rencontre du troisième âge

«Les Tamaris», coquet village senior avec ses retraités dynamiques, sa jolie pelouse et… sa prof de danse étranglée dans un massif de fleurs. Pour délier les corps et les langues, Panda s’improvise prof de danse auprès des résidents et ne tarde pas à percer leurs petits secrets… Très vite, l’ombre d’un maître-chanteur version senior se dessine.

Entrée, plat, décès

Décidé à ressouder son équipe, Messina convie Panda et Lola dans l’un des meilleurs restaurants étoilés de la région. Mais en plein repas, un éminent critique gastronomique s’étouffe et décède sous leurs yeux. Panda et Lola commencent à enquêter en cuisine et découvrent vite que sa mort n’était pas un accident. Elle était bel et bien au menu…

© Sylvain GOLEDZINOWSKI (SAYEM) / SUPERPROD / TF1

Chanteur à succès Julien Doré quitte le micro de chanteur pour endosser le rôle de Victor Pandaloni, dit Panda, un ancien flic devenu barman dans une petite paillote au bord de la mer. Contraint de reprendre du service, cet enquêteur baba cool va résoudre les crimes mais sans arme ni violence. Face à lui, Ophélia Kolb, vue dans Dix pour cent, Tapie ou plus récemment dans Pamela Rose, la série, campe le rôle de Lola, une policière loin d’être zen avec laquelle Panda va devoir faire équipe.

Panda

Lundi 24 mars à 19 h 20