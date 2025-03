Panda, saison 2 : votre série du lundi !

SÉRIE – Lundi 17 mars à 19 h 20, retrouvez Julien Doré alias Panda dans la saison 2 de votre série policière française.



Meurtre sur cour

Un lotissement de petits pavillons et son potager partagé, avec au milieu… un cadavre ! Pas de témoins, hormis un couple de non-voyants. Panda et Lola enquêtent dans ce que les uns considèrent comme « un petit paradis » et les autres, « un véritable enfer ». Mais qui des Rameaux, des Dubois, de Denise la sexagénaire misanthrope ou des amoureux non-voyants a des choses à cacher ?

Panda Horror Show

A l’aube dans une forêt, Panda et Lola retrouvent le corps du propriétaire d’une oliveraie poignardé dans une mise en scène qui évoque un meurtre rituel. Les premiers suspects : une bande d’ados paniqués présents sur les lieux et leur camarade Faustine, introuvable depuis le meurtre. Une ombre fantomatique, des silhouettes masquées, une victime harcelée… Quels sombres secrets abrite cette forêt ?

Chanteur à succès Julien Doré quitte le micro de chanteur pour endosser le rôle de Victor Pandaloni, dit Panda, un ancien flic devenu barman dans une petite paillote au bord de la mer. Contraint de reprendre du service, cet enquêteur baba cool va résoudre les crimes mais sans arme ni violence. Face à lui, Ophélia Kolb, vue dans Dix pour cent, Tapie ou plus récemment dans Pamela Rose, la série, campe le rôle de Lola, une policière loin d’être zen avec laquelle Panda va devoir faire équipe.

Panda

Lundi 17 mars à 19 h 20