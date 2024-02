Panda, 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Lundi 19 février à 19 h 30, retrouvez Julien Doré alias Panda dans 2 nouveaux épisodes de votre série policière française.

Panda’splash

L’AquaParadise… Sa piscine à vagues et sa «rivière magique» avec au bord… un cadavre ! La femme du propriétaire du parc aquatique. A quelques pas de là, un bébé abandonné : celui de la femme de ménage ! Première suspecte ? Non, témoin de la scène de crime et victime d’un kidnapping ! Panda et Lola ont désormais un homicide, un enlèvement et un bébé sur les bras.

Zéro zéro zen

Benjamin, 20 ans, meurt en pleine retraite zen d’un AVC. Rien de suspect a priori, si Ben n’avait pas laissé un curieux message vocal à l’heure de sa mort… Et s’il n’avait pas rien du candidat à la retraite zen. Persuadé d’avoir affaire à un meurtre, Panda infiltre incognito la retraite, tandis que Lola, elle, décide d’y mener officiellement

©Sylvain GOLEDZINOWSKI (SAYEM) / SUPERPROD/TF1

Chanteur à succès Julien Doré quitte le micro de chanteur pour endosser le rôle de Victor Pandaloni, dit Panda, un ancien flic devenu barman dans une petite paillote au bord de la mer. Contraint de reprendre du service, cet enquêteur baba cool va résoudre les crimes mais sans arme ni violence. Face à lui, Ophélia Kolb, vue dans Dix pour cent, Tapie ou plus récemment dans Pamela Rose, la série, campe le rôle de Lola, une policière loin d’être zen avec laquelle Panda va devoir faire équipe.

