Où sont passés les Morgan ? : votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 8 septembre à 19 h 25, passez une excellente soirée avec le film « 2Où sont passés les Morgan ? ».

Film réalisé par Marc LAWRENCE (II), avec Hugh GRANT, Sarah Jessica PARKER, Elisabeth MOSS

Meryl et Paul Morgan semble être un couple parfait qui réussit sa vie dans le beau Manhattan. Seul ombre au tableau, leur mariage se dissout irrémédiablement. Cependant, l’agitation de leur vie new-yorkaise n’est rien en comparaison de ce qu’il va leur arriver. Un soir, ils sont les témoins d’un meurtre et de ce fait, la cible d’un tueur à gage. Très vite placés sous la protection du FBI, les Morgan sont contraints de quitter New York et d’aller s’exiler dans un centre de protection en plein coeur du Wyoming. Afin que rien ne leur arrivent, ils se retrouvent sous surveillance, 24 heures sur 24… pourtant ce sera peut-être pour eux l’occasion de raviver la passion.

Dimanche 8 septembre à 19 h 25