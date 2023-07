‘Ōrero des écoles 2023 sur TNTV

100% FENUA – A partir du 17 juillet, TNTV vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 17 h 45 pour découvrir les prestations des jeunes orateurs de l’ ‘Ōrero 2023.

La mission plurilingue de la DGEE sous l’égide du Ministère de l’éducation, de la modernisation de l’administration, en charge du numérique (MEA) organise depuis 2008 des concours ’ōrero qui s’achèvent par une rencontre territoriale. Les participants à ce dernier événement sont ainsi sélectionnés à l’issue des différents concours (classes, écoles, îles, communes et circonscriptions). La rencontre territoriale est également ouverte aux pays des sommets du triangle polynésien (Nouvelle-Zélande, Hawaii et Iles de Pâques) et aux collectivités territoriales françaises d’Outre-Mer (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna).

Les enfants appréhendent l’art oratoire traditionnel à travers les légendes, les chants, les costumes polynésiens. Ils utilisent plusieurs langues, le paumotu, le tahitien, le marquisien, le mangarévien et acquièrent en parallèle compétences langagières et estime de soi.

Cette année, pour la 11ème édition, 34 élèves de nos archipels et de quelques pays du Pacifique : Nouvelle Zélande, Hawaii, Ile de Pâques et Wallis ont déclamé sur le thème «Entre tradition et modernité : E te tama Mā’ohi, e aha atu ra ïa tō hīro’a tumu ? Enfant polynésien, qu’en est-il de ton identité culturelle ? ».

Calendrier de diffusion

Du lundi au vendredi à 17h45 (sauf le lundi 17 juillet à 18h10)

Lundi 17 : DAVID HEIATA – Paea

Mardi 18 : BRIONES PAOA HOITI – Rapa Nui

Mercredi 19 : TEPUAI NINIREI – Rimatara

Jeudi 20 : TIAIHAU MAEVA – Tikehau

Vendredi 21 : POTHIER PUAHINANO – Matuita

Lundi 24 : Aghrrabou Anouar, accompagné de Brot Liam, Salmon Kali’i, Faatauira-Hoiore Ianihia et Pohue Heinoa – Moorea

Mardi 25 : Lemaire Hélène – Raiatea

Mercredi 26: Poetai Charisma – Rurutu

Jeudi 27 : Laufatte Heinatimoana – Takapoto

Vendredi 28: Rootuahine Francis – Matuita

‘Ōrero des écoles 2023

A partir du 17 juillet, lundi au vendredi à 17 h 45