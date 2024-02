100% FENUA – Mercredi 21 février à 19 h 30, après son succès sur scène, la pièce de théâtre 𝐎𝐇 𝐌𝐘 𝐎𝐌𝐀𝐈 arrive sur votre chaîne.

Ma’i (dit Omai) fut l’un des rares Polynésiens à avoir embarqué pour l’Europe au XVIIIème siècle avec les premiers navigateurs européens. A partir de cette réalité historique, Titaua Porcher a écrit une pièce pleine de vivacité. Dans cette comédie burlesque, Dieu le fait revenir dans le Tahiti d’aujourd’hui pour y délivrer un message aux hommes. Il y rencontrera un jeune avec sa « boombox » à l’épaule, une transgenre, un danseur qui ne connaît pas sa langue, et c’est de la confrontation entre ces univers différents qui naît le rire. Ma’i arrivera-t-il à faire entendre son message ?



Titaua Porcher est originaire de Tahiti. Elle a fait des études de lettres à Paris où elle a obtenu son doctorat. Désormais maitre de conférences en littératures française et francophone à l’Université de la Polynésie française, elle travaille sur la littérature océanienne. Elle signe sa seconde pièce de théâtre après Hina, Maui et compagnie, paru en 2018, qui a obtenu les palmes AMOPA des lycéens en 2019.

Une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Titaua PORCHER

Comédiens : Rehia TEPA, Taina FABRE, Shanna Pahoa MAHAGAFANAU, Philippe NEUFFER, Vaimoana NOLLEMBERGER, Mahine TEURI, Jeff TEUIAVAHIANI, Marguerite CHAUVIN, Marion ALPHÉ, Thierry SICARD, Sylvain DAMBRINE et Titaua PORCHER.

Oh my !… Omai : la pièce de théâtre

Mercredi 21 février à 19 h 30