EVENEMENT – Du mardi 22 au samedi 26 août à 19 h 20, suivez en direct et en exclusivité sur TNTV l’OFC Beach Soccer Nations Cup

Les TIKI TOA sont de retour sur TNTV pour tenter de se qualifier pour le mondial de Beach Soccer qui se tiendra l’année prochaine à Dubaï. Du 22 au 26 aout, TNTV vous permettra de vivre en direct et en exclusivité tous les matchs des éliminatoires de la coupe du monde de Beach Soccer de l’OFC. Les Tiki Toa affronteront 3 équipes océaniennes : Fidji, Tonga et les Îles Salomon. Seule une équipe sera qualifiée pour la coupe du monde, les Tiki Toa devront donc terminer 1er ou 2ème de la phase et poule et remporter la finale pour décrocher leur ticket pour Dubaï.

Programme des matchs :

Mardi 22 août 14h : Fidji vs Salomon

16h : Tahiti vs Tonga Mercredi 23 août 14h : Tonga vs Fidji

16h : Salomon vs Tahiti Jeudi 24 août 14h : Salomon vs Tonga

16h : Tahiti vs Fidji Samedi 26 août 14h : petite finale

16h : finale

OFC Beach Soccer Nations Cup

Du 22 au 26 août