EVENEMENT – Du lundi 21 au vendredi 25 octobre, suivez en direct et en exclusivité sur TNTV les matchs des Tiki Toa à l’OFC Beach Soccer Nations Cup



Les TIKI TOA sont de retour sur TNTV pour tenter de se qualifier pour le mondial de Beach Soccer qui se tiendra l’année prochaine aux Seychelles. Du 21 au 25 octobre, suivez en direct des Îles Salomon les éliminatoires de la Coupe du Monde de Beach Soccer de l’OFC. Quatre équipes océaniennes s’affronteront, mais une seule pourra décrocher sa place pour le Mondial aux Seychelles. 🏝️

Programme des matchs :

Lundi 21 octobre Tahiti vs Salomon

17 h 50 en direct web

19 h 00 en différé télé Mardi 22 octobre Tahiti vs Fidji

15 h 50 en direct TV et Web Mercredi 23 octobre Tahiti vs Papaousie Nouvelle-Guinée

17 h 50 en direct web

19 h 00 en différé télé Vendredi 25 octobre Finale

17 h 50 en direct web

19 h 00 en différé télé

Les matchs seront commentés par notre spécialiste du ballon rond Olivier Huc.

Diffusion des autres matchs

Pour ceux qui souhaitent voir les autres rencontres de l’OFC Beach Soccer Nations Cup, c’est possible sur le net via la plateforme FIFA+. Les matchs seront disponibles gratuitement et en anglais uniquement. Pour voir les matchs il suffit de se créer un compte gratuitement sur la plateforme : https://fifa.fans/3TZyS5V

OFC Beach Soccer Nations Cup

Du 21 au 25 octobre