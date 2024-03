Nuku démonte l’actu : une saison 2 encore plus folle que la première

100% FENUA – Vendredi 15 mars à 17h00, Nuku démonte l’actu fait son come-back sur TNTV !

T’as kiffé la première saison de Nuku démonte l’actu sur TNTV ?

Accroche-toi, car NDA revient tous les vendredi à 17h00 et ça va déchirer encore plus fort ! Es-tu prêt pour ta dose hebdomadaire de buzz internet, de créativité virale et de moments WTF ? Tu vas être servi…

Pour ceux qui vivent sur la planète Mars, « Nuku démonte l’actu » est LE TV show qui te met à jour sur tout ce qui secoue la toile. Du dernier trend aux mèmes les plus fous, Nukuatea t’emmène dans un tourbillon de culture web à te faire péter les neurones.

Pour cette nouvelle saison, on garde le même et on recommence ! On refait l’actu du web et on parle des moments les plus créatifs de la toile. « Nuku démonte l’actu » a déniché des perles du Pacifique et du Fenua. Alors attention, ce que tu poste sur les réseaux risquent de se retrouver dans NDA.

Prépare tes snacks, installe-toi confortablement sur ton canapé, et laisse-toi emporter par le flow de Nuku démonte l’actu, parce que cette saison, ça va être du lourd, ça va être NDA.