NRJ Music Awards 2024, samedi à 19h25

DIVERTISSEMENT – Samedi 9 novembre à 19 h 25, suivez l’édition 2024 des NRJ Music Awards

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous pour l’une des plus grandes cérémonies musicales du monde : la 26ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ MUSIC AWARDS réunissent, chaque année, les plus grandes stars françaises et internationales pour la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont élus par le public. Cet événement est devenu le rendez-vous musical incontournable de l’année !

Les NRJ Music Awards 2024

Samedi 9 novembre à 19 h 25