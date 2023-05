DIVERTISSEMENT – Vendredi 19 mai à 19 h 25, le télécrochet la Nouvelle Star fête ses 20 ans en msuique !

L’émission culte des années 2000, portée par les succès de Julien Doré, Amel Bent, Christophe Willem ou encore Camélia Jordana, revient pour deux soirées évènements à la (re)découverte de ses plus grands moments. Accompagnée de tous ceux qui nous ont fait vibrer, talents, gagnants, jurés, mais aussi animateurs et musiciens, Karine Le Marchand sera la maîtresse de cérémonie d’un saut dans le temps à la hauteur du phénomène. Au programme : des retrouvailles chargées en émotion, des reprises incontournables, des duos/trios cultes ou inédits, de savoureux magnétos et de nombreuses confidences sur les années Nouvelle Star.

Nouvelle Star, 20 ans

Vendredi 19 mai à 19 h 25