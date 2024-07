Ninja Warrior : Le Choc des Nations

DIVERTISSEMENT – Vendredi 12 juillet à 20 h 25, pour la première fois, la France accueille la Coupe du Monde de Ninja Warrior ! Suivez le 1er épisode.

5 nations ultra titrées se sont donné rendez-vous à Cannes pour cette édition spéciale de la compétition : Les Etats-Unis – le Japon – le Royaume-Uni – l’Allemagne – et bien sûr la France ! Ces 5 pays vont s’affronter pour remporter le grand trophée de champion du monde de Ninja Warrior. Chacune de ces 5 équipes partage le même rêve : représenter fièrement son pays et remporter cette compétition unique en son genre !

Sur la ligne de départ, les 25 meilleurs candidats au monde (5 équipes composées de 4 hommes et 1 femme) ont tous l’objectif d’atteindre la mythique Tour des Héros et d’arriver au sommet le plus rapidement possible ! En effet, pour maximiser leur chance de remporter cette prestigieuse compétition, chaque nation doit réussir à placer le plus grand nombre de ses représentants au pied de la fameuse corde de 23 mètres…

Seul le candidat qui arrivera au sommet de la Tour des Héros avec le meilleur chrono fera triompher son pays et lui permettra de rapporter la coupe à la maison !