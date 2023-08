Ninja Warrior : la finale

DIVERTISSEMENT – Vendredi 11 août à 19h25, suivez la grande finale de la 8ème édition de Ninja warrior !

La 8ème édition de « NINJA WARRIOR », présentée par l’incontournable trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, s’achève tout en suspense ! La compétition fut intense cette saison mais la bataille est loin d’être finie entre Novices et Légendes lors de cette grande Finale ! L’heure du bilan a sonné : Qui sont les novices qui ont réussi à se qualifier face aux Légendes ? Parmi les derniers Ninjas en lice, qui des Novices et/ou des Légendes réussira à accéder à la « Tour des Héros » pour gravie la fameuse corde de 23m ? Et surtout, parmi eux, y aura t-il un successeur à Clément Gravier, le grand vainqueur de 2022 avec un chrono de référence de 25 secondes et 16 centièmes ?