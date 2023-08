Ninja Warrior : la finale, 1e partie

DIVERTISSEMENT – Vendredi 4 août à 19h20, la soirée s’annonce riche en émotions avec la première partie de la grande finale de cette saison !

Au départ ils étaient 200 nouveaux candidats rêvant d’affronter les Légendes de NINJA WARRIOR. Mais en finalité, combien seront-ils à prétendre au titre de grand vainqueur ? Car pour espérer vivre son rêve, la route va être longue et intense jusqu’à la « Tour des Héros » pour nos Légendes et Novices qui se disputeront leurs places lors d’une Finale diffusée les 4 et 11 août.