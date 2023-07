Ninja Warrior : 3e soirée d’épreuves

DIVERTISSEMENT – Vendredi 21 juillet à 19h25, de nouveaux concurrents vont affronter les terribles épreuves de Ninja Warrior. Qui sera qualifié pour la suite de l’aventure ?

«Ninja Warrior» se réinvente pour cette 8e édition : jusqu’aux portes de la finale et pour la première fois dans l’histoire de la compétition, tout se jouera exclusivement en duels : les prétendants à la Tour des héros vont devoir vaincre à la fois le parcours et leurs adversaires… Lors du parcours de qualifications, et c’est inédit, il y aura uniquement des candidats novices. Ainsi, 38 hommes et 10 femmes n’ayant jamais participé à «Ninja Warrior» s’affronteront en duels lors de cette première étape cruciale. Ces novices ont tous le même rêve : se qualifier pour les demi-finales afin de se retrouver face aux Légendes de «Ninja Warrior»