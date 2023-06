Nescafé Star 2023 : Sessions jam

100% FENUA – Jeudi 8 juin à 19 h 20, suivez la 1ère session jam Nescafé Star

L’aventure Nescafé Star continue sur TNTV avec les Sessions Jam diffusées tous les jeudis à 19h20 du 8 au 29 juin. Au programme, vous aurez droit à des moments d’échange et de partage entre des artistes connus et les candidats Nescafé Star. Une belle opportunité pour les candidats qui vont rencontrer des professionnels, passer un moment magique avec eux et développer leur réseau. Pour ce 1er rendez-vous les candidats chanteront avec Natura Jam.

Nescafé Star 2023

Tous les jeudis à partir de 19 h 20