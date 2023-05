Nescafé Star 2023 : qui remportera la finale ?

100% FENUA – Samedi 3 juin à 19 h 20, suivez depuis la Présidence la Finale de la Nescafé Star 2023 en exclusivité télé et en direct à la télé, sur le site et en Facebook Live.

Des coachings et répétitions intenses, des couplets à retenir, des nuits blanches… Depuis plusieurs semaines, les candidats de Nescafé Star vivent de longues journées et soirées de préparation. Après le casting final, quatre concerts privés épreuves éliminatoires, ils ne sont plus que 7 à accéder à la finale.

L’heure est au verdict au cours d’une soirée qui s’annonce remplie de stress, de joie et de palpitations.

Au cours de la soirée, les finalistes chanteront deux chansons, une locale et une internationale. Les 12 candidats issus du casting vont retrouver Reva Juventin sur scène pour chanter l’hymne « Crois en ta lumière ». De nombreuses surprises viendront rythmer la soirée dont la présence d’un guest-star.

Le ou la gagnante sera élu(e) par le jury et le public

Les 3 membres du jury Guillaume MATARERE, Vaiana PEREZ et Tamatoa KAUTAI auront la lourde tâche de les départager !

Comment voter ?

Au vote du jury s’ajoutera le vote du public qui peut faire la différence dans le classement final des candidats. Il est possible de soutenir ses candidats favoris jusqu’à la soirée de la finale en envoyant par SMS « NES + numéro du candidat » au 7500 (102 F le SMS).

NES1 : pour Noémie

NES2 : pour Bernard

NES3 : pour Lady

NES4 : pour Papehau

NES5 : pour Manahei

NES6 : pour Tauatea

NES7 : pour Apatea

JEU NES : Il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui auront envoyé un SMS pour soutenir leur candidat préféré. Le gagnant du jeu remportera un Smartphone (Plus d’infos en cliquant ici).

A la clé pour les 3 premiers de la Nescafé Star 2023

Le vainqueur : enregistrement d’un single diffusé en exclusivité sur Tiare FM et Radio 1. Enregistrement d’un clip diffusé en exclusivité sur TNTV.

2ème : 150 000 FRANCS de matériel de musique

3ème place : 100 000 Francs de matériel de musique

L’aventure continue sur TNTV même après la finale avec les Sessions Jam diffusées tous les jeudis à 19h20 du 8 au 29 juin. Au programme, vous aurez droit à des moments d’échange et de partage entre des artistes connus et les candidats Nescafé Star. Une belle opportunité pour les candidats qui vont rencontrer des professionnels, passer un moment magique avec eux et développer leur réseau.