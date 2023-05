Nescafé Star 2023 : Concert Privé n°1 (2ème partie)

100% FENUA – Jeudi 4 mai à 19 h 20, retrouvez le jury et les candidats pour la 2ème partie du 1er Concert Privé Nescafé Star.

Nous repartons dans le grand Studio de TNTV pour la deuxième partie de Concert Privé avec nos candidats toujours en course : Apatea, Henere, Garance, Lady, Vainehu, Manahei. Ils vont interpréter leur deuxième chanson. Il s’agira de leur dernière chance pour impressionner Vaiana, Guillaume et Tamatoa, les trois membres du jury. Tous sont prêts et n’ont qu’une hâte : connaître les résultats ! En attendant l’annonce par le jury, nous aurons également la chance d’accueillir Sabrina Laughlin en tant qu’invité sur la scène des concerts privés. Elle nous fera voyager grâce à ces titres phares, un vrai bonheur ! Qui continuera l’aventure Nescafé Star ? Réponse en fin d’émission !

Nescafé Star 2023

Tous les jeudis à partir de 19 h 20