Nescafé Star 2023 arrive sur TNTV

100% FENUA – Concours de chant révélateur de talents depuis 2009, l’événement est de retour pour une nouvelle édition sur TNTV. A partir du 13 avril, suivez les aventures des candidats tous les jeudis à 19 h 20 sur votre chaîne.

Une 8ème édition qui commence très fort !

Pour cette nouvelle édition, Nescafé Star 2023 suscite une fois de plus un très fort intérêt chez nos talents de demain. Plus de 140 vidéos de chants à capella ont été réceptionnées par message privé sur la page Facebook Nescafé : un record ! Ces prestations ont été écoutées attentivement par les fidèles membres du jury : Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere. Ces derniers ont sélectionné 27 candidats pour passer sur la scène du casting final, étape ultime avant de faire partie de l’aventure.

Une aventure qui commencera le jeudi 13 avril sur TNTV avec l’épreuve du casting final !

Les candidats se sont succédés pour tenter de se qualifier en interprétant chacun une chanson.

Pour la plupart des participants il s’agit d’une grande première : monter sur scène, chanter devant un jury qui va juger sa performance, le tout devant les caméras de TNTV… Les candidats sont partagés entre stress et excitation, il s’agit là d’une expérience qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ! Ces artistes en devenir ont dû faire face à une difficulté supplémentaire, celle de devoir choisir une musique parmi une liste imposée par Nestlé Polynésie.

Tous les candidats sont animés par une passion commune et vibrent pour le chant. Nescafé Star est une opportunité pour se perfectionner et se faire connaitre, lancer sa carrière dans la musique.

Cette semaine, le public pourra retrouver la première diffusion de l’évènement : le casting final Nescafé Star 2023 sur TNTV à 19h20. A la suite de cette première partie, nous connaîtrons les premiers noms des candidats sélectionnés pour la suite de l’aventure.

L’identité de la totalité des candidats sélectionnés sera divulguée à l’issue de la deuxième partie de l’émission du casting final, disponible le jeudi 20 avril sur TNTV à 19h20. Ce seront 12 talents qui auront l’opportunité d’évoluer dans ce concours.

Une aventure pleine de rebondissements attend les candidats sélectionnés : l’hymne Nescafé Star ; les concerts privés et enfin : la grande finale du 3 juin 2023 à retrouver en direct sur TNTV.

La nouveauté de cette saison : des sessions JAM avec des artistes locaux, qui vont permettre à nos futurs artistes de créer des liens et chanter avec des stars locales. Une occasion supplémentaire de propulser leur carrière !

L’ensemble du programme Nescafé Star 2023 est à retrouver tous les jeudis à 19h20 à partir du 13 avril sur la chaîne TNTV. Toutes les prestations sont également disponibles sur la page Youtube Nescafé Polynésie. Les candidats comptent sur votre soutien alors n’hésitez pas à partager leurs vidéos !

A propos de la Nescafé Star

Ce concours de chant créé en 2009 est devenu l’un des événements les plus médiatisés du Fenua. Organisé tous les deux ans, il met en lumière de nouveaux talents de la scène musicale polynésienne.

Il se finalisera par un grand concert mémorable aussi bien pour les téléspectateurs que pour les artistes ! Une aventure à retrouver en exclusivité sur TNTV !

Nescafé Star 2023

Tous les jeudis à 19 h 20