Nés en Chine : votre film de dimanche après-midi

FILM – Dimanche 16 mars à 13 h 40, après-midi en famille avec le film « Nés en Chine »

Réalisateur Chuan LU, avec John KRASINSKI | Claire KEIM

Sur les terres sauvages de l’Empire du Milieu, les destins de trois familles d’animaux s’entrecroisent : le Panda majestueux, l’astucieux Singe Doré et l’insaisissable Panthère des Neiges.

Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane – plus communément appelé singe doré – âgé de deux ans cherche sa place au sein de sa famille. Après la naissance de sa petite sœur Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rarement observé par l’homme –confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.