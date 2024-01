NCIS, NCIS Los Angeles, NCIS Hawaii : le crossover

SERIE – Vendredi 19 janvier à 19 h 20, Jane Tennant et ses agents du Naval Criminel Investigative de Pearl Harbor mènent l’enquête dans deux nouveaux épisodes de votre série.

Piece manquante

Quand la Commandante Chase est kidnappée chez elle par un Marine accusé du meurtre d’un agent de la DEA, l’équipe doit agir rapidement pour la retrouver ainsi que le suspect.

Traque à Hawaii (2ème volet d’un crossover en trois parties avec NCIS et NCIS : Los Angeles)

L’enquête conjointe des trois bureaux du NCIS conduit les agents à Hawaï, où leur ancien instructeur avait prévu de se rendre, pour traquer leur suspect : Simon Williams. Kidnappés à Washington et transportés à Hawaï, Tennant, Palmer et Hanna sont aux prises avec un agent de la CIA, Melina Devlin, en quête de réponses sur leur suspect…

Au fil des années, et des saisons, « NCIS : Enquêtes Spéciales » a connu de nombreux crossover avec ses différents spin-off. Une tradition que les scénaristes ont choisi de faire perdurer dans la saison 20, puisque les héros des trois séries « NCIS », « NCIS : Los Angeles » et « NCIS : Hawaï » vont se rencontrer et collaborer le temps d’une énorme enquête s’étalant sur trois épisodes, un épisode par série.