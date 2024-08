NCIS Los Angeles : votre série du vendredi

SERIE – Vendredi 9 août à 19 h 15, suivez les deux premiers épisodes de NCIS Los Angeles, premier spin-off de la franchise « NCIS » avec Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah.

L’O.P.S. (Office des Projets Spéciaux) est une division du NCIS basée à Los Angeles et spécialisée dans les missions d’infiltration. “Tête brûlée” de l’équipe, l’agent “G” Callen change d’identité à chaque nouvelle mission. Son partenaire, l’agent Sam Hanna, est un ancien militaire spécialisé dans la surveillance. Grâce à une technologie de pointe et à des agents caméléons spécifiquement entraînés, cette unité mène à bien des opérations complexes pour déjouer attentats et menaces terroristes.

Identité

Après l’enlèvement et l’exécution d’un commandant de la Navy par un gang mexicain, le NCIS de Los Angeles recherche la nièce disparue du Marine. Callen de retour, l’équipe est au complet pour déjouer le plan des ravisseurs qui menacent la sécurité du territoire.

La seule journée facile c’était hier

Le NCIS de Los Angeles hérite de l’enquête sur la mort d’un trafiquant de drogue, assassiné lors d’une fusillade. Quand Sam identifie des Navy Seals parmi les assaillants, en tant qu’ancien membre de la corporation, il fait de ce dossier une affaire personnelle.