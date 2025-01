NCIS Los Angeles : la fin de la saison 2

SERIE – Vendredi 17 janvier à 20 h 20, suivez 2 derniers épisodes de la saison 2

L’Opération Comescu

Un homme se faisant passer pour un ancien Marine a été transformé en torche humaine, ce qui met l’équipe sur la trace d’une précédente affaire concernant un vol de matériel radioactif. L’homme était lié à un groupe radical antigouvernemental susceptible de vouloir fabriquer une bombe sale avec le matériel dérobé. Au cours de l’enquête, l’équipe apprend avec surprise la démission de Hetty…

L’Opération Comescu, suite

Hetty n’est plus à la tête du NCIS. Remplacée à la hâte par Lauren Hunter, sans en avertir l’équipe, elle a disparu dans la nature. Mais Callen n’entend pas en rester là et demande à sa direction à partir à sa recherche. Le directeur Vance et Hunter s’y opposent, obligeant toute l’équipe à démissionner pour venir en aide à Hetty. Selon les premiers indices débusqués, elle se trouverait en Europe de l’Est…