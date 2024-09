NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 27 septembre à 20 h 05, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série, saison 1.

Tout ce qui brille

Sur une idée de Hetty, un détective, Marty Deeks, intègre temporairement l’équipe du N.C.I.S. en tant qu’officier de liaison avec la police de Los Angeles. Pour leur première collaboration, Sam, G, Kensi et Marty enquêtent sur l’assassinat d’un Marine qui fréquentait une jet-setteuse.

La Traque

Au cours d’un transfert de prisonniers, le leader des terroristes qui ont pris l’agent Vaile en otage s’évade. Léon Vance charge le NCIS de Los Angeles de retrouver le fugitif responsable de la mort de leur coéquipier et refuse la démission d’Hetty, éprouvée par les derniers événements.

Mis sur la touche

Le N.C.I.S. de Los Angeles est en alerte : un homme a infiltré leur système informatique et la couverture de l’agent spécial G. Callen est donc compromise. Plus personne ne peut à présent entrer en contact avec lui sous peine de l’exposer ! Isolé et sans aucune protection, ce dernier est contraint par le mystérieux intrus de remplir un contrat en échange d’informations sur son passé