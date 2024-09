NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 20 septembre à 20 h 05, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série, saison 1.

Frères de sang

De retour d’Irak, un Marine est assassiné dans les rues de Los Angeles. Sa mort aurait un lien avec un trafic établi entre des gangs locaux et des militaires. Une recrudescence de la violence urbaine presse Sam et Callen à trouver les responsables au plus vite.

La Manière forte

Sam infiltre un club d’arts martiaux pour résoudre la mort mystérieuse d’un Marine adepte des sports de combat. Après être monté sur le ring, Sam réalise que le NCIS n’est pas le seul à enquêter sur ce club très fermé, composé exclusivement d’anciens Marines.

Tout ce qui brille

Sur une idée de Hetty, un détective, Marty Deeks, intègre temporairement l’équipe du N.C.I.S. en tant qu’officier de liaison avec la police de Los Angeles. Pour leur première collaboration, Sam, G, Kensi et Marty enquêtent sur l’assassinat d’un Marine qui fréquentait une jet-setteuse.