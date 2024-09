NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 13 septembre à 19 h 55, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série, saison 1.

Les Braqueurs

Des hommes armés et encagoulés tirent sur l’agent Kensi Blye dans une banque, puis ils la prennent en otage ainsi que toutes les personnes présentes. Elle tente bientôt de s’interposer et se rue sur l’un des braqueurs, qui parvient à la maîtriser, avant de lui tirer trois balles dans la poitrine… 24 heures plus tôt. Les agents G. Callen et Sam Hanna débarquent à l’OSP et découvrent un carton sur leur bureau. Ils s’apprêtent à y jeter un oeil quand l’agent Kensi Blye leur explique qu’il s’agit des affaires auxquelles elle tient.

La Filière chinoise

Trois célibataires, qui font la fête dans une limousine, et le chauffeur du véhicule découvrent un homme pendu avec une corde sur un pont. Il s’agit de Calvin Lee, un physicien qui travaillait pour la Navy sur un projet ultra secret. Tout porte à croire qu’il s’est suicidé, mais le N.C.I.S. décide d’enquêter. Des images d’une caméra de surveillance montre Lee en train de jeter quelque chose avant de se pendre.

À toute vitesse

Le NCIS de Los Angeles enquête sur la mort d’un Marine, décédé lors d’une course de rue illégale. La situation se complique lorsque l´équipe réalise que celui-ci testait sur sa voiture du matériel et des composants secrets appartenant à la Navy.