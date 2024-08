NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 23 août à 20 h 05, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série, saison 1.

L’Appât du gain

Hanna et Callen enquêtent sur le meurtre d’un Marine, tombé du toit d’un immeuble. Lorsque le NCIS découvre que le militaire était mêlé à un trafic de fausse monnaie, Natalie Giordano, agent des Services Secrets, rejoint l’équipe pour stopper les contrevenants.

Personnel et Confidentiel

La résolution d’un homicide commis sur une femme d’origine russe est l’occasion pour Callen de faire la lumière sur la tentative d’assassinat dont il a été victime six mois auparavant. Au NCIS, Hetty et Nate ouvrent le dossier de l’agent pris de nouveau pour cible.

Subterfuge

Pendant qu’Hetty est à Washington, l’agent Renko apporte son concours à l’enquête du NCIS sur un vol d’armes perpétré par un groupe d’extrémistes actif dans la région de Los Angeles. Réalisant le danger, Hetty ordonne l’abandon de la mission d’infiltration. Mais, trop tard, Callen occupe déjà le terrain.