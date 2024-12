NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 6 décembre à 19 h 25, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série.

La Voie des armes

Sam est contacté via un des noms d’emprunts utilisés pour ses missions. Il se faisait passer pour Hakeem Fayed lors de ses opérations au Proche-Orient. C’est ce Hakeem que cherche à rencontrer un certain Abdul, membre d’un groupe terroriste qui détient en otage le jeune fils d’un prince saoudien. Hetty craint que Sam ne se retrouve dans une position délicate mais l’agent doit jouer le jeu. Il s’envole donc pour le Yémen, suivi par Nate. Pendant ce temps, à Los Angeles, le reste de l’équipe réalise que l’identité de Sam pourrait être dévoilée. Dans ce cas, l’agent risque de tomber aux mains de ses ennemis…

Le Rasoir d’Ockham

Un capitaine affecté à la Défense, Dennis Chambers, a disparu alors qu’il était chargé de suivre un important homme politique de l’opposition vénézuélienne, Antonio Medina, connu pour ses positions pro-américaines. Selon Chambers, ce dernier constituait une menace nationale. Alors qu’il était en possession d’informations sur la sécurité de Medina et selon la théorie du rasoir d’Ockham justifiant que l’explication la plus simple est toujours la meilleure, Chambers est soupçonné de vouloir assassiner Medina. D’autant qu’au moment de sa disparition, il devait retrouver le mexicain Juan Munoz, retrouvé mort peu de temps après.

Les Risques du métier

Deux individus se sont introduits par effraction dans un entrepôt d’un site militaire qui abrite du matériel particulièrement sensible. Blessé, un des deux hommes est arrêté et interrogé. Il finit par donner le nom de son complice, Stanley King, l’un des plus insaisissables voleurs de bijoux et d’oeuvres d’art au monde. Pour tenter de découvrir ce que King était censé voler dans ce hangar, Kensi va se faire passer pour une voleuse lors d’une mission d’infiltration particulièrement risquée…