NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 29 novembre à 19 h 25, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série.

Soldats de plomb

Alors qu’il rentre chez lui, Callen surprend un intrus à son domicile et l’arrête. En l’interrogeant, il découvre que l’inconnu, qui se prénomme Niko, a tout comme lui travaillé pour un ancien membre du KGB, Arkady. Callen reprend contact avec ce dernier qui lui apprend que Rameesh Nayam-Singh, un philantrophe indien, attend la livraison d’une cargaison de puces informatiques contrefaites. Alors que Callen semble se désintéresser de cette information, Arkady lui montre une photo qui pourrait permettre à l’agent d’en savoir plus sur son passé. Pour pénétrer l’entourage de Rameesh Nayam-Singh, Kensi se fait passer pour une voyante capable de lire les lignes de la main…

Protéger, servir et empocher

Sam et Callen sont chargés d’infiltré une brigade de policiers à moto soupçonnés de se livrer à divers trafics, avec la complicités de plusieurs marines du camp de Pendleton. L’officier Paul Beane, qui fait partie de la brigade, a été tué pour avoir refusé une mission de livraison illégale. Sa partenaire, Jennifer Grear, profite allègrement des bénéfices du trafic. Alors qu’ils se font toujours passer pour des motards de la police californienne, Sam et Callen découvrent que l’échange auquel Paul Beane a refusé de participer concerne, non pas de la drogue et du matériel militaire, mais une ogive nucléaire volée…

Insaisissable

Marty Deeks a essuyé des tirs. Il semble bien qu’il s’agisse d’une embuscade et que ceux qui ont mis au point ce plan machiavélique avaient l’intention d’éliminer leur cible, sans lui laisser aucune chance de s’en sortir. Grâce à ses amis, qui sont intervenus rapidement, Deeks n’a été que blessé. A l’hôpital, il bénéficie de la protection de Kensi. De leur côté, Callen et Sam examinent la scène de crime afin de recueillir des indices. Ils remontent la piste des tireurs, au moment même où ceux-ci s’apprêtent à frapper de nouveau, à l’hopital cette fois. Dans la fusillade qui s’ensuit, le chauffeur des meurtriers est abattu, mais le reste de la bande parvient à s’enfuir…