NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 18 octobre à 20 h 00, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série.

Une épouse trop parfaite

Une prise d’otages a lieu dans un bâtiment du NCIS. Callen entre en contact avec la responsable, Tracy Keller, son ex-partenaire à la CIA. Impliquée dans un vol de missiles, cette dernière est devenue la cible du FBI et n’a confiance qu’en Callen pour se sortir de là…

L’Ennemi sans visage

Une cellule terroriste, dont les membres ont subi des opérations de chirurgie esthétique pour échapper au FBI, recherche l’infirmière de la clinique de soins, seule témoin qui peut désormais les identifier. Le NCIS de Los Angeles doit la retrouver avant ces hommes, prêts à tout pour protéger leur nouvelle identité…

L’Espion et le soldat

Le N.C.I.S. recherche les responsables de l’enlèvement et du meurtre d’un ancien sergent de la Force Delta qui traquait des cibles terroristes pour le C.O.S. Durant l’enquête, l’agent Marty Deeks s’implique personnellement auprès du fils de la victime et s’interroge sur la notion de confiance entre coéquipiers…