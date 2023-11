NCIS Hawaii : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 10 novembre à 19 h 50, Jane Tennant et ses agents du Naval Criminel Investigative de Pearl Harbor mènent l’enquête dans deux nouveaux épisodes de votre série.

TNT

Nick Torres se rend à Hawaï pour suivre une piste dans le cadre de son enquête sur la mort d’un Marine dans une explosion de munitions en Afghanistan 5 ans plus tôt. Les deux agences du NCIS vont alors collaborer pour enquêter sur la société militaire privée responsable de l’incident, Fortress.

La faille

Quand une attaque informatique cause des problèmes dans le fonctionnement d’un barrage, Ernie et une équipe de hackers sont chargés de réparer les dégâts rapidement, avant que l’électricité et l’eau ne soient coupées partout sur l’île. Aussi, Lucy et Whistler travaillent ensemble, donnant une chance à Whistler de s’excuser auprès de Lucy et leur donnant une chance de travailler sur leur relation