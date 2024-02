NCIS Hawaii : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Lundi 26 février 19 h 20, Jane Tennant et ses agents du Naval Criminel Investigative de Pearl Harbor mènent l’enquête dans deux nouveaux épisodes de votre série.

A partir du 26 février, votre série change d’horaire pour dorénavant être diffusée le lundi à partir de 19h20.

Protection rapprochée

Le capitaine Milius retourne à Hawaï pour demander au NCIS de l’aider à protéger Adriana, une femme prête à communiquer des informations au FBI et au Département de la Défense au sujet d’un trafiquant d’armes très recherché, Dante Reeves. Par ailleurs, Milius avoue à Tennant que c’est grâce à lui qu’Alex a été accepté à l’Académie navale, ce qui n’est pas du goût de Daniel

Crash

Après avoir appris l’arrestation de Laird Harriman, qu’elle soupçonne d’être responsable de la disparition d’un agent du NCIS, Tennant l’interroge à bord de l’hélicoptère lors de son transfert. Pendant le vol, Harriman réussit à s’emparer d’une arme et à créer la panique. L’hélicoptère se pose en catastrophe et Harriman prend la fuite. Tennant et le Marshal Crichton se lancent à sa poursuite