Morbius : votre film de jeudi soir

FILM – Jeudi 12 juin à 20 h 30, passez une très bonne soirée sur TNTV avec Jared Leto et le film « Morbius ».

Réalisateur Daniel ESPINOSA, avec Jared LETO | Matt SMITH (XI) | Adria ARJONA

Découvrez pour la première fois au cinéma, le Docteur Michael Morbius (incarné par l’acteur oscarisé Jared Leto), anti héros énigmatique et l’un des personnages les plus captivants et torturés des personnages de Marvel dans l’univers Sony Pictures.

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

Jeudi 12 juin à 20 h 30