Monsieur Parizot, votre nouvelle série du lundi

SÉRIE – Lundi 16 juin à 20 h 40, retrouvez votre nouvelle série française avec Patrick Paroux.

Le maître du crime (en 2 parties)

Monsieur Parizot est aux anges ! Il a été tiré au sort parmi des milliers de fans pour passer le week-end au domicile de Victor Balzan, l’auteur de romans policiers à succès, dans son magnifique domaine près d’Aix-en-Provence. Ce qui n’était pas au programme des festivités, c’est la mort de l’un des participants, électrocuté accidentellement dans la piscine. Une fois encore, notre limier amateur est persuadé qu’il s’agit d’un meurtre et que l’assassin fait partie des résidents du domaine. Mais qui donc ? L’éditrice de Balzan, femme d’affaires redoutable ? L’employée de maison que la victime avait menacée de renvoyer ? Ou bien l’inquiétant » fan de Balzan » qui ne connait rien à l’œuvre de l’écrivain mais qui semble très bien connaître Liam, le jeune chauffeur du roi du polar ? Et que dire de la (trop ?) fragile Selma qui s’occupe des chevaux aux écuries du domaine ? Monsieur Parizot mène une nouvelle fois l’enquête, entre humour et émotion, à travers une galerie de personnages aussi haute en couleur que riche en secrets… pour une résolution qui mettra en lumière les étonnantes qualités d’enquêteur amateur de notre héros !

Synopsis : Si nous connaissons monsieur Parizot comme le client emblématique du Camping Paradis, nous ne savons pas comment la mascotte de Tom Delorme et son équipe occupe son temps le reste de l’année. Dans sa maison de Colmar, ce jeune retraité s’adonne à la pratique intensive du cyclisme et assouvit une passion pour la littérature criminelle et les films policiers. Quand l’opportunité se présente, le détective amateur Christian se transforme en Hercule Poirot pour mener l’enquête à sa façon…

Lundi 16 juin à 20 h 40