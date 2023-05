Monkeybone : votre film

FILM – Jeudi 25 mai à 19 h 35, passez une très belle soirée cinéma sur TNTV avec le film « Monkeybone »

Réalisateur Henry SELICK, avec Brendan FRASER | Whoopi GOLDBERG | Bridget FONDA

Le dessinateur Stu Miley est le créateur d’un nouveau personnage de BD à la popularité grandissante : Monkeybone, un petit singe impertinent. Celui-ci est tout le contraire de son auteur : malin, obscène, cupide et immoral. Ce sont ces défauts qui assurent le succès de Monkeybone. Stu connaît la gloire et s’apprête à épouser Julie McElroy, la femme de ses rêves. Cependant, il est victime d’un accident de voiture et tombe dans un coma profond. Il dérive dans son imaginaire et pénètre à Downtown, un monde étrange peuplé de créatures bizarres. C’est l’endroit où aboutissent toutes les personnes se situant entre la vie et la mort. Celles-ci doivent prendre une décision, à savoir retrouver le chemin de la conscience ou sombrer dans un sommeil éternel. Stu a 12 heures pour quitter ce monde hostile avant que La Mort ne réclame son dû. Il trouve alors de l’aide auprès de Monkeybone.