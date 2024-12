Mon Fare Niau 2

FILM – Dimanche 22 décembre à 19 h 25, découvrez « Mon Fare Ni’au 2 » spectacle revisité par Félix Vilchez en comédie musicale.

Mon fare ni’au, est un spectacle musical, hommage à John Mairai, qui vous transportera au temps des chansons et des rires dans notre “fare ni’au”, au temps des souvenirs les plus chers de Tahiti d’antan, quand la vie était plus simple et plus légère. Le public pourra apprécier chanteuses, orchestre, danseurs et danseuses, projections de vidéos avec des images inédites, animations et bien d’autres surprises. Un rendez-vous avec le bonheur et la nostalgie.